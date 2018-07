„Man muss mit 48 Stunden hinkommen, das sagt das Grundgesetz“, betonte sie in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. Danach müssten die Flüchtlinge in normale Einrichtungen kommen. So könnten Merkel und Innenminister Horst Seehofer versuchen, der SPD eine Brücke zu bauen. Sie hat den Transitzentren bisher nicht zugestimmt.