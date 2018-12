später lesen Union legt im „Sonntagstrend“ zu - Grüne büßen ein Teilen

In einer aktuelle Umfrage ist die Union in der Wählergunst gestiegen. Im „Sonntagstrend“ des Emnid-Instituts für die „Bild am Sonntag“ legen CDU/CSU zwei Prozentpunkte zu und erreichen damit 28 Prozent. dpa