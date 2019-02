später lesen Ungewöhnlich sonniges Wetter dank Hoch „Frauke“ Teilen

Hoch „Frauke" lässt den Winter in Vergessenheit geraten: Bis zur Wochenmitte bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland ungewöhnlich sonnig und zumindest in den Nachmittagsstunden auch mild. dpa