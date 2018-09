später lesen UN warnen vor Idlib-Offensive vor größter humanitärer Katastrophe Teilen

Vor der erwarteten Offensive auf Idlib in Syrien warnen die Vereinten Nationen vor der größten humanitären Katastrophe im 21. Jahrhundert. Die Welt dürfe nicht „schlafwandlerisch“ in diese Krise gehen, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock angesichts der geschätzten drei Millionen Zivilisten in der Provinz. dpa