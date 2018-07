später lesen UN-Sicherheitsrat verurteilt Anschlag in Pakistan Teilen

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Selbstmordanschlag in Pakistan mit mindestens 140 Toten auf das Schärfste verurteilt. Das Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes sei eine „abscheuliche und feige Tat“ gewesen, erklärte ein Sprecher des Sicherheitsrats mit 15 Mitgliedsnationen in New York. dpa