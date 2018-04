später lesen UN-Sicherheitsrat tagt nach Angriff in Syrien Teilen

Twittern







Nach dem Militärangriff der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien wird der UN-Sicherheitsrat noch heute zusammenkommen. Die Sitzung sei auf Bitten Russlands einberufen worden, teilte die peruanische Ratspräsidentschaft mit. Das Treffen soll demnach um 17.00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Die USA, Frankreich und Großbritannien hatten in der Nacht Ziele in Syrien angegriffen - als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in dem Bürgerkriegsland, für den sie die syrische Regierung verantwortlich machen. dpa