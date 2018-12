später lesen Umweltministerin zuversichtlich vor Ende des UN-Klimagipfels Teilen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich zuversichtlich geäußert, dass der UN-Klimagipfel in Polen erfolgreich abgeschlossen werden kann. „Es sieht gut aus“, sagte die SPD-Politikerin in Kattowitz am Rande des Gipfels von 196 Staaten und der EU. dpa