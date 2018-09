später lesen Umwelthilfe kritisiert Hessen: Politik für schmutzige Diesel Teilen

Die Deutsche Umwelthilfe hat den Widerstand Hessens gegen das Gerichtsurteil zu Fahrverboten in Frankfurt am Main kritisiert. „Es ist enttäuschend, dass die schwarz-grüne Landesregierung Automobilpolitik betreibt und für schmutzige Diesel statt saubere Luft in Frankfurt kämpft“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch. dpa