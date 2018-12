später lesen Umstrittener UN-Migrationspakt wird angenommen - Rede von Merkel Teilen

Twittern







Mehr als 150 Nationen wollen heute in Marokko nach Wochen hitziger Debatten den umstrittenen UN-Migrationspakt annehmen. Bei der Konferenz in Marrakesch will auch Kanzlerin Angela Merkel eine Rede halten. dpa