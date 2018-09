später lesen Umfrage: Zustimmung für Seehofers Migrationsthese Teilen

Bundesinnenminister Horst Seehofer erhält in der Bevölkerung Zustimmung für seine umstrittene These, die Migrationsfrage sei die „Mutter aller politischen Probleme“. In einer YouGov-Umfrage gaben 23 Prozent der Befragten an, sie stimmten dieser Aussage „voll und ganz“ zu, weitere 24 Prozent stimmten „eher“ zu. dpa