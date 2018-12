später lesen Umfrage: Viele essen zum Fest so viel und so ungesund wie nie Teilen

Jeder vierte Erwachsene in Deutschland gibt zu, an Weihnachten so viel und so ungesund zu essen wie sonst nie im Jahr. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. dpa