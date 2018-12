später lesen Umfrage: Gut jeder Dritte will Weihnachten in die Kirche Teilen

Gut jeder Dritte will nach einer Umfrage Weihnachten in die Kirche gehen. 37 Prozent bejahten dies in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die „Bild am Sonntag“, 63 Prozent verneinten es. dpa