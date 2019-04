später lesen Ukraine: Timoschenko gibt keine Wahlempfehlung Teilen

Nach ihrer Niederlage bei der Präsidentenwahl in der Ukraine hat Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko den beiden Stichwahl-Kandidaten ihre Unterstützung in der zweiten Runde verweigert. Sie wolle keine Wahlempfehlung aussprechen - weder für den Komiker Wladimir Selenski noch für Amtsinhaber Petro Poroschenko, sagte sie in Kiew. dpa