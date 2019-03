später lesen Überfall auf Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn Teilen

Der bei einem Geldtransporter-Überfall am Flughafen Köln/Bonn angeschossene Wachmann ist nicht mehr in Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher. Der Mann war am Morgen durch mindestens einen Schuss verletzt worden. dpa