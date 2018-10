später lesen „Uber Black“ nach BGH-Einschätzung wohl unzulässig Teilen

Der Bundesgerichtshof könnte das frühere Angebot „Black“ des US-Fahrdienstleisters Uber nach einer Verhandlung am Donnerstag in Karlsruhe als unzulässig einstufen. Das deuteten die Richter des ersten Zivilsenats an. dpa