Wie die Transportbehörde Transport for London auf Twitter bekanntgab, hieß die Station „Southgate“ an der Piccadilly Line für 24 Stunden „Gareth Southgate“. TfL postete dazu ein Bild von der Beschilderung mit den Worten „Danke, Gareth für die unglaubliche Reise. Southgate gehört dir.“ Die Three Lions waren bei der WM Vierter geworden und hatten damit die Erwartungen übertroffen.