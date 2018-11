später lesen Trump will Opfer von Waldbränden in Kalifornien besuchen Teilen

Gut eine Woche nach dem Ausbruch der schweren Waldbrände in Kalifornien will US-Präsident Donald Trump heute in den Bundesstaat reisen. Trump will dort nach Angaben des Weißen Hauses Betroffene der Katastrophe treffen. dpa