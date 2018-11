In Kalifornien haben zwei große Brände zusammen knapp 1000 Quadratkilometer Wald zerstört - etwas mehr als die Fläche Berlins. Tausende Häuser fielen den Flammen zum Opfer. Das Feuer im Norden hat mindestens 63 Menschen das Leben gekostet - so viele wie nie zuvor bei einem Feuer in Kalifornien seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Zahl der Vermissten stieg drastisch von rund 200 auf 631.