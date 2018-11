später lesen Trump: Wahrscheinlich kein Treffen mit Putin in Paris Teilen

US-Präsident Donald Trump geht derzeit nicht von einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin Ende der Woche in Paris aus. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Treffen in Paris haben werden, vermutlich nicht“, sagte Trump in Washington. dpa