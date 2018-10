später lesen Trump verurteilt Versand potenzieller Paketbomben Teilen

Twittern







US-Präsident Donald Trump hat den Versand mehrerer mutmaßlicher Paketbomben an Politiker der Demokraten verurteilt und zu Zusammenhalt in der amerikanischen Gesellschaft aufgerufen. Politische Gewalt habe keinen Platz in den USA, sagte Trump. dpa