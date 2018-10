später lesen Trump verurteilt Briefbombenserie als verachtenswert Teilen

Twittern







Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall der Briefbombenserie in den USA hat Präsident Donald Trump die Taten scharf verurteilt. „Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und haben keinen Platz in unserem Land“, sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus in Washington. dpa