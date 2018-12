später lesen Trump ordnet US-Rückzug aus Syrien an Teilen

Die USA haben damit begonnen, ihre Soldaten aus Syrien zurückzuziehen. Das gab das Weiße Haus bekannt. Nun beginne die nächste Phase dieses Einsatzes. US-Präsident Donald Trump schrieb in Bezug auf die Terrororganisation Islamischer Staat auf Twitter: „Wir haben den IS in Syrien geschlagen, das war der einzige Grund, während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein“. dpa