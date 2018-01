später lesen Trump mahnt neuen Herausgeber der New-York-Times Teilen

US-Präsident Donald Trump hat Glückwünsche an die Adresse des neuen Herausgebers der „New York Times“ mit einer Mahnung verbunden. Er gratuliere A.G. Sulzberger, schrieb Trump auf Twitter. Allerdings sei dieses die letzte Chance der „scheiternden“ Zeitung, die Vision ihres Gründers Adolph Ochs zu erfüllen. Trump schrieb, das Blatt solle sich von all seinen „gefälschten oder nicht-existenten Quellen“ trennen und den Präsidenten der USA „FAIR“ behandeln. Arthur Gregg Sulzberger hatte am 1. Januar seinen Posten übernommen. Die „New York Times“ begleitet Trump sehr kritisch und sehr erfolgreich. dpa