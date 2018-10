später lesen Trump: Kronprinz war vielleicht über Tötung informiert Teilen

Twittern







US-Präsident Donald Trump schließt nicht mehr völlig aus, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman über die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi informiert war. Der Prinz führe derzeit in Saudi-Arabien in zunehmendem Maße die Regierungsgeschäfte, sagte Trump in einem Interview des „Wall Street Journal“. dpa