Trump ist da: Schulterschluss mit May und Netanjahu in Davos

US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt seines mit Spannung erwarteten Besuchs des Weltwirtschaftsforums den Schulterschluss mit Großbritannien und Israel gesucht. „Wir sind in so gut wie jeder Beziehung auf einer Wellenlänge“, sagte Trump in Davos vor einer Begegnung mit der britischen Premierministerin Theresa May. Anschließend traf er Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und versicherte ihm, die Pläne zu einer Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem seien weit vor dem Zeitplan. Heute standen unter anderem bilaterale Treffen auf dem Programm. Morgen wird Trump zur versammelten Wirtschafts- und Politikelite sprechen. dpa