Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an Kritiker von Donald Trump hat der US-Präsident zu mehr Anstand in der politischen Debatte aufgerufen und die Mitverantwortung der Medien betont. Diejenigen, die sich in der politischen Arena befinden, müssten damit aufhören, politische Gegner als moralisch fehlerbehaftet zu behandeln, sagte Trump. dpa