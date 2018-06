später lesen Trump empfängt Italiens Regierungschef Conte im Weißen Haus Teilen

US-Präsident Donald Trump wird Italiens neuen Regierungschef Giuseppe Conte am 30. Juli im Weißen Haus empfangen. Das gab die US-Regierung in Washington bekannt. Conte fährt wie Trump einen harten Kurs in der Migrationspolitik und steht an der Spitze einer Regierung aus Linkspopulisten und Rechten. dpa