später lesen Trump besucht Brandopfer in Kalifornien - Noch mehr Tote Teilen

Twittern







In Nordkalifornien steigt die Zahl der Opfer nach einem verheerenden Waldbrand weiter an. In dem vom „Camp“-Feuer zerstörten Gebiet sind am Freitag weitere acht Leichen in abgebrannten Häusern gefunden worden. dpa