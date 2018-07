später lesen Triathlon-Duell zwischen Lange und Frodeno um EM-Titel Teilen

Beim Ironman der Triathleten in Frankfurt steht heute das Duell zwischen Weltmeister Patrick Lange und Jan Frodeno im Blickpunkt. Der 31-jährige Lange aus Darmstadt war am Main vor einem Jahr Sechster geworden und hatte anschließend in Hawaii gewonnen. dpa