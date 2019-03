später lesen Trauermarsch nach tödlicher Attacke in Worms Teilen

Twittern







Der Fall der mutmaßlich von ihrem Freund erstochenen 21-Jährigen in Worms bewegt die Region. Vier Tage nach dem Tod der jungen Frau nahmen am Abend nach Polizeiangaben rund 500 Menschen an einem Trauermarsch teil. dpa