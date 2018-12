später lesen Trauerfeier für Ex-Präsident Bush - Merkel nimmt teil Teilen

Twittern







Würdenträger aus den USA und internationale Gäste nehmen heute bei einer Trauerfeier Abschied von dem früheren US-Präsidenten George H. W. Bush. Neben Präsident Donald Trump und First Lady Melania werden auch Kanzlerin Angela Merkel sowie Prinz Charles zu der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale in Washington erwartet. dpa