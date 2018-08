Die „Queen of Soul“ war gestern im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit gestorben, wie die Recording Academy mitteilte. Franklin sei eine „unvergleichliche Künstlerin“ gewesen, mit einer der „tiefgreifendsten Stimmen“ der Musikbranche. Die „New York Times“ würdigte Franklin als „eine der großartigsten Sängerinnen Amerikas - in jeder Stilrichtung“.