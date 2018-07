später lesen Traubenlese startet so früh wie nie - am 6. August Teilen

Die Traubenlese in Deutschland beginnt in diesem Jahr schon am 6. August und damit so früh wie noch nie. Den Anfang macht ein Weingut in Lörzweiler in Rheinland-Pfalz, wie das Deutsche Weininstitut mitteilte. dpa