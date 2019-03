später lesen Traditionelles Politiker-„Derblecken“ auf dem Nockherberg Teilen

Mehrfach-Premiere beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg: Beim traditionellen Politiker-„Derblecken“ wird am Abend erstmals der Kabarettist Maxi Schafroth die Fastenpredigt halten. Er tritt die Nachfolge von Luise Kinseher an, die den versammelten bayerischen Spitzenpolitikern in den vergangenen Jahren als „Mama Bavaria“ die Leviten gelesen hatte. dpa