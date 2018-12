später lesen Tote und Verletzte bei Amoklauf in brasilianischer Kirche Teilen

Twittern







Bei einem Amoklauf in einer Kirche in Brasilien sind Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann habe in der Kathedrale von Campinas im Bundesstaat São Paulo das Feuer eröffnet und vier Menschen erschossen, berichtet das Nachrichtenportal G1. dpa