Ein Palästinenser erlag bereits am Morgen seinen Verletzungen. Die israelische Armee sprach von rund 40 000 Palästinensern, die sich im Grenzgebiet versammelten. Die Organisatoren hatten zu einem „Eine-Million-Marsch“ aufgerufen um an den Beginn der der Proteste am Grenzzaun vor einem Jahr zu erinnern.