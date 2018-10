später lesen Tote Dreijährige hatte Verbrühungen an Füßen und Unterkörper Teilen

Ein dreijähriges Mädchen, das am vergangenen Freitag in Mecklenburg-Vorpommern tot von seiner Mutter gefunden wurde, hatte Verbrühungen an Füßen und Teilen des Unterkörpers. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stralsund mit. dpa