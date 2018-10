später lesen Tödlicher Unfall - Lkw erfasst Arbeiter auf Autobahn-Baustelle Teilen

Auf der A3 bei Köln ist ein Lkw in eine Autobahn-Baustelle gekracht und hat einen Arbeiter tödlich verletzt. Der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Köln sei gegen 4.30 Uhr in Richtung Frankfurt aus bislang ungeklärter Ursache in die Baustelle gefahren, teilte die Polizei mit. dpa