An einer Blockade der Protestgruppe „Gelbe Westen“ ist es in Südfrankreich zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Autofahrer starb in der Nacht zum Samstag, nachdem er mit seinem Wagen an einem Stauende gegen einen Lkw geprallt war, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. dpa