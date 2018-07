später lesen Tiefensee: Chinesen bauen Batteriezellen-Fabrik in Thüringen Teilen

Twittern







Der chinesische Hersteller CATL will in Thüringen Batteriezellen für Elektroautos produzieren. Das hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee bestätigt. Details zu dem Großprojekt sollen am Mittag vorgestellt werden. dpa