Thomas Hayo hört bei Heidi Klum auf

Nach acht Jahren in Diensten der ProSieben-Reihe „Germanys Next Topmodel“ mit Chefin Heidi Klum wird Juror Thomas Hayo künftig nicht mehr dabei sein. Auf Instagram kündigte Hayo seinen Abschied an. dpa