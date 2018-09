später lesen Theresa May droht wieder Ärger im britischen Kabinett Teilen

Nach ihrer Abfuhr durch die EU auf dem informellen Gipfel in Salzburg droht der britischen Premierministerin Theresa May neuer Ärger. Kabinettsmitglieder wollen nach einem Bericht des „Telegraph“ auf ihrer Sitzung an diesem Montag in London May auffordern, einen „Plan B“ für die Brexit-Verhandlungen vorzulegen. dpa