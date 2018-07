später lesen Thailand: Regen bedroht Rettung der Jungen aus der Höhle FOTO: Sakchai Lalit FOTO: Sakchai Lalit Teilen

Neue Regenfälle in Thailand drohen die Rettung der seit fast zwei Wochen in einer Höhle eingeschlossenen Jugendfußballer zu verzögern. Die Jugendlichen und ihr Trainer sitzen in der Höhle fest, nachdem ihnen Wassermassen den Rückweg abgeschnitten hatten. dpa