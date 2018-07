später lesen Thailand: In Höhle vermisste Jugendfußballer lebend gefunden Teilen

Die seit Tagen in einer Höhle in Thailand vermissten Jugendfußballer sind lebend gefunden worden. Die Teenager und ihr Trainer seien wohlauf, teilten thailändische Behörden mit. Tagelang hatte eine Überflutung in den Gängen die Rettungsarbeiten erschwert. dpa