Nach dem Fußballtraining noch eine Höhle besuchen: Was verlockend klang, hat sich im Norden Thailands zu einem Drama entwickelt. Seit Samstag sind zwölf Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren und ihr Trainer in einer Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. dpa