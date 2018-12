Der Mann war nach LKA-Angaben gestern festgenommen worden. Kurz zuvor hatte die Polizei in Rotterdam vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus „nicht-westlichen Ländern“ gefasst. Sie sollen gemeinsam mit dem in Mainz festgenommenen Mann, der seinen Wohnsitz in Rotterdam hat, einen Anschlag vorbereitet haben.