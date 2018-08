später lesen Tausende Rumänen demonstrieren erneut gegen Regierung Teilen

Tausende Demonstranten haben am Abend erneut gegen die sozialliberale Regierung in Bukarest und Korruption in Rumänien protestiert. Einen Tag nach landesweiten, teilweise gewalttätigen Protesten mit Zehntausenden Teilnehmern forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. dpa