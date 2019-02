später lesen Tausende Fans feiern US-Superstar Post Malone in Hamburg Teilen

US-Rapper Post Malone hat in Hamburg bei seinem ersten Deutschlandstopp auf seiner Europatournee Tausende Fans begeistert. In der fast ausverkauften Barclaycard Arena lieferte der Chartstürmer mit den auffallenden Gesichts-Tätowierungen am Abend Hits wie „Better Now“, „Wow“, oder „Rockstar“, mit denen er in den letzten Monaten weltweit die Charts erobert und zahlreiche Verkaufsrekorde gebrochen hatte. dpa