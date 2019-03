später lesen Tausende demonstrieren für Frauenrechte - Feiertag in Berlin Teilen

Zehntausende Menschen haben in etlichen deutschen Städten für die Gleichstellung von Frauen und Männern demonstriert. Allein in Berlin beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz. dpa