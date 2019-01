später lesen Tarifgespräche zwischen Bahn und GDL gehen weiter Teilen

Die Deutsche Bahn will nach dem jüngsten Tarifabschluss mit der Eisenbahngewerkschaft EVG auch eine Einigung mit der Lokomotivführervertretung GDL erzielen. Die Tarifgespräche werden heute in Frankfurt am Main fortgesetzt. dpa